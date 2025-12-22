Омск-Информ
·Спорт

Экс-нападающий «Авангарда» Ткачев заявил, что нашел свою команду

Форвард выразил готовность остаться и дальше играть за «Металлург».

Бывший нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев сделал заявление о продлении отношений с «Металлургом». Он готов остаться в команде и даже выразил робкую надежду, что нашел себя.

– Текущий контракт с «Металлургом» будет действовать еще и на следующий сезон. Надеюсь на самом деле, что и не на один сезон. Мне здесь все нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске, – цитирует Ткачева «Чемпионат».

Напомним, форвард покинул омский «Авангард» в июле нынешнего года, за клуб он выступал с сезона-2022/2023. После расставания Ткачев подписал двухлетнее соглашение с «Металлургом».

