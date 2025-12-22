Ехали на похороны в Омск: в страшном ДТП в Новосибирске погибли шесть человек

В салоне автомобиля находилась семья с малолетними детьми.

Прокуратура Новосибирской области

По сообщению прокуратуры Новосибирской области, 19 декабря на Советском шоссе в столице региона в трагическом ДТП погибла целая семья, в том числе двое маленьких детей, 4 и 7 лет. Как выяснилось, они направлялись в Омск на похороны. Семья выехала из Краснообска и планировала оставить малышей у родственников и ехать на похороны.

Однако поездка оборвалась трагически: в автомобиль семьи «Тойота-Ипсум» врезался «Мерседес-Гелендваген». Он пролетел на красный сигнал светофора.

– В результате ДТП скончались водитель – мужчина 35 лет, три женщины, 64, 41 и 39 лет, и двое детей, 7 и 4 года, – официально сообщили в прокуратуре.

В воскресенье, 21 декабря, состоялось прощание семьей. На трагедию откликнулись новосибирцы, за считаные часы собрав полмиллиона рублей. Водитель внедорожника заключен под стражу до 19 февраля 2026 года.

Тем временем в Минздраве Омской области заявили о росте числа пострадавших в ДТП с шестью погибшими на «трассе смерти». Смертельная авария произошла в Любинском районе в субботу, 20 декабря.