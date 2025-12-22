Омский перевозчик объяснил, почему отказался от двух маршруток до Левобережья

Анатолий Войтенко решил сосредоточиться на качестве обслуживания оставшихся маршрутов.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Омский перевозчик Анатолий Войтенко объяснил причины отказа от обслуживания двух популярных городских маршрутов – № 343 и № 470.

По словам предпринимателя, на 343-м направлении («ДСК-2» – «Амур-2») он проработает еще три месяца, после чего окончательно уйдет. Ситуация с 470-м маршрутом иная. С января его обслуживанием займется уже другой перевозчик.

– На 343-м три месяца еще проработаю, а потом уйду. 470-й маршрут будет изменен – мэрия хочет пустить машины через метромост, а не через мост у Телецентра. Но без 343-го и 470-го город не останется. На 470-м с нового года другая компания будет работать. У меня останутся маршруты 51, 414 и 500, – приводит слова предпринимателя «НГС55».

Свой уход с маршрутов Войтенко объяснил высокой стоимостью содержания машин и сложностью управления большим количеством направлений в одиночку.

– Одному держать все маршруты тяжело. Во-первых, машины дорогие, их обслуживание. Можно набрать много маршрутов, которые не будут работать нормально. Лучше меньше, да лучше. Нельзя объять необъятное и подавать надежды. Пусть кто-то другой попробует, – объяснил перевозчик.

Напомним, что маршрутка № 470 прекратила ходить еще в 2023 году после транспортной реформы. В сентябре ее хотели вернуть на центральные улицы города, но возвращение все время откладывалось. Перевозчик даже делал заявление, что закупит на маршруты № 343 и № 470 автобусы большого класса. Однако этого так и не произошло.