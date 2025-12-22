Омск-Информ
·Общество

Омский перевозчик объяснил, почему отказался от двух маршруток до Левобережья

Анатолий Войтенко решил сосредоточиться на качестве обслуживания оставшихся маршрутов.

Омский перевозчик Анатолий Войтенко объяснил причины отказа от обслуживания двух популярных городских маршрутов – № 343 и № 470.

По словам предпринимателя, на 343-м направлении («ДСК-2» – «Амур-2») он проработает еще три месяца, после чего окончательно уйдет. Ситуация с 470-м маршрутом иная. С января его обслуживанием займется уже другой перевозчик.

– На 343-м три месяца еще проработаю, а потом уйду. 470-й маршрут будет изменен – мэрия хочет пустить машины через метромост, а не через мост у Телецентра. Но без 343-го и 470-го город не останется. На 470-м с нового года другая компания будет работать. У меня останутся маршруты 51, 414 и 500, – приводит слова предпринимателя «НГС55».

Свой уход с маршрутов Войтенко объяснил высокой стоимостью содержания машин и сложностью управления большим количеством направлений в одиночку.

– Одному держать все маршруты тяжело. Во-первых, машины дорогие, их обслуживание. Можно набрать много маршрутов, которые не будут работать нормально. Лучше меньше, да лучше. Нельзя объять необъятное и подавать надежды. Пусть кто-то другой попробует, – объяснил перевозчик.

Напомним, что маршрутка № 470 прекратила ходить еще в 2023 году после транспортной реформы. В сентябре ее хотели вернуть на центральные улицы города, но возвращение все время откладывалось. Перевозчик даже делал заявление, что закупит на маршруты № 343 и № 470 автобусы большого класса. Однако этого так и не произошло.

