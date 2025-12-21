В Омске нашли школьницу, не вернувшуюся с тренировки в 30-градусный мороз

Девочка оказалась в гостях у подруги.

Фото создано при помощи ИИ

Омские полицейские объявили о завершении поисков 13-летней школьницы, еще вчера ушедшей на тренировку на улице Малунцева и не вернувшейся домой.

Сегодня подростка нашли правоохранители. Они установили, что девочка может находиться у одной из подруг на улице Химиков. При проверке информация подтвердилась.

Подростка доставили в отдел полиции, где сейчас с ней и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Отметим, что ночью столбик термометра в Омске опускался до отметки в –30…–35 градусов.