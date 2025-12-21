Омск-Информ
Происшествия

В Омске школьница ушла на тренировку и пропала

Девочку разыскивает мама.

Сегодня, 21 декабря, стало известно о поисках 13-летней Василисы Спиркиной. С заявлением о ее розыске в полицию обратилась мама. Она рассказала, что вчера вечером дочь ушла на тренировку на улице Малунцева и не вернулась. На связь девочка так и не вышла.

 

Приметы девочки: на вид 13 лет, рост 152 см, русые волосы ниже плеч, худощавого телосложения, зелено-карие глаза, на носу родинка.

 

Была одета: черная длинная куртка, сиреневая шапка, черные брюки и такого же цвета кофта.

 

Телефоны, по которым можно сообщить информацию: 102, 79-36-02.

