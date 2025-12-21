Нападающий «Авангарда» Якупов устроит «морозную» автограф-сессию в нестандартном месте

Форвард давно сотрудничает с компанией.

t.me/omskiyavangard

Сегодня, 21 декабря, нападающий «Авангарда» Наиль Якупов устроит автограф-сессию в нестандартной локации. Не на «G-Drive Арене», а в автосалоне «АЙС Моторс» на улице Рокоссовского.

Хоккеист обещал дать автографы, пофотографироваться и ответить на вопросы болельщиков, а также разыграть призы.

Это давняя коллаборация форварда с автосалоном в маркетинговых целях. Отметим, что сегодня в Омске ожидается мороз до -32 градусов.

Вчера хоккеисты омского «Авангарда» одержали выездную победу над действующим чемпионом КХЛ – ярославским «Локомотивом» со счетом 3:0.