Пустили под откос: «Авангард» на выезде всухую победил «Локомотив»

«Ястребы» провели образцово-показательный матч уровня плей-офф, а у их вратаря снова «сухарь».

Фото: hawk.ru

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали выездную победу над действующим чемпионом КХЛ – ярославским «Локомотивом». Игра, очень похожая на матч плей-офф, завершилась со счетом 3:0 в пользу «ястребов».

В составе омской команды отличились Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд. Две последних забросили в большинстве, причем канадец забил уже в пустые ворота. Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков сыграл на ноль второй матч подряд.

Отметим, что выездной матч против действующего чемпиона подопечные Ги Буше провели образцово-показательно, допустив минимум ошибок в обороне. При этом «ястребы» использовали практически все голевые шансы в матче, наказав ярославцев за их промахи. Это уже вторая подряд победа «Авангарда» над «Локомотивом» в текущем сезоне.

Следующую игру омичи проведут дома в среду, 24 декабря. Соперник – нижнекамский «Нефтехимик», который «ястребы» обыграли 3:0 на выезде несколько дней назад. Начало игры в 19.30.