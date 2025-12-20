В районе Омской области только зимой сняли режим ЧС из-за паводка

Ситуация на территории Таврического района стабилизировалась.

В Таврическом районе Омской области официально отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за подтоплений.

Как сообщили в региональном МЧС, основанием для такого решения стало полное устранение последствий паводка. В настоящее время жилые дома и приусадебные участки, расположенные в низменных местах, больше не находятся в зоне подтопления.

Соответствующее постановление № 522 от 19 декабря 2025 года подписал исполняющий обязанности главы администрации Таврического района. Ситуация на территории муниципалитета стабилизировалась и находится под контролем профильных служб.