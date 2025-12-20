В Омске с нового года подорожает крепкий алкоголь

Минфин установил новые минимальные цены на водку, бренди и выдержанный коньяк с виски.

t.me/TurboText_bot

В России повысится минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу с 1 января 2026 года.

Так, пол-литровая бутылка водки подорожает с 349 до 409 рублей, бренди – с 472 до 605 рублей, а коньяк и виски из дистиллята с выдержкой не менее трех лет будут стоить от 755 рублей вместо прежних 651.

Минимальная отпускная цена водки для производителей также увеличится – с 287 до 337 рублей.

В документе уточняется, что приказ начнет действовать не ранее чем через 10 дней после официального опубликования и будет оставаться в силе до 31 декабря 2031 года включительно.