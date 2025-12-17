«Не дадут распивать «свое»: Шелест заявил, что омичи встретят Новый год трезвыми

Алкогольные ограничения коснутся мест проведения праздничных мероприятий.

Мэр Омска Сергей Шелест выступил с заявлением. По его словам, на всех локациях при проведении новогодних и рождественских мероприятий запретят торговлю алкоголем и энергетиками.

С 28 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на площадках, где запланированы к проведению новогодние программы, не получится купить веселящие напитки за два часа до начала проведения мероприятий и в течение двух часов после их проведения.

Глава города предупредил, что полицейские и дружинники внимательно проследят, чтобы омичи не пронесли на праздничные площадки «свое».