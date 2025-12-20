Сигареты и вейпы исчезнут из каждого пятого ТОКа в Омске

Новый запрет ударит по малому бизнесу и потребует расходов на переезд.

Принятый в декабре Госдумой запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта затронет примерно 20 % торгово-остановочных комплексов (ТОК) в Омске. Об этом сообщил РБК Омск со ссылкой на директора компании «Капитал-Строй» Оксаны Лемешко. Среди пострадавших арендаторов – New Tobacco, «20 грамм», «Дымучий случай» и Good Vape.

– Если есть закон и нельзя торговать, то мы ничего не будем нарушать, – заявила Лемешко.

По словам директора, время для принятия решений еще есть, поскольку закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

В пресс-службе компании Good Vape, комментируя принятый закон, заявили, что подобные ограничения прежде всего ударят по малому бизнесу и не принесут значимой общественной пользы. В компании сообщили, что будут искать новые торговые площади для своих точек.

– Запрет не решает системных проблем, а просто выдавливает легальных предпринимателей с привычных локаций. Закон вступает в силу только с 1 сентября 2026 года, и у нас есть время спокойно и взвешенно предпринять шаги для сохранения магазинов и поиска новых, удобных для покупателей торговых помещений – с отдельным входом или в торговых центрах, – сообщили в компании.

Представители организации добавили, что расходы на закрытие одного магазина и открытие нового могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.