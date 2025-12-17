На остановках в Омске перестанут торговать сигаретами и вейпами

Закон принят в окончательном виде.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 17 декабря, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий введения запрета на продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта.

Согласно документу, на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения нельзя будет вести розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Исключение – если табачный киоск на остановке единственный на весь населенный пункт.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. До этого торговлю сигаретами и вейпами запретили на всех видах общественного транспорта, а также на вокзалах, в аэропортах и на станциях метро.