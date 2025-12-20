Нападающий «Авангарда» показал свою подготовку к матчу с «Нефтехимиком»

Форвард «ястребов» поделился кадрами из бани.

t.me/omskiyavangard

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился, как он провел недавний мини-отпуск. Кадры с отдыха игрок опубликовал в своем телеграм-канале.

Форвард «ястребов» показал, как наслаждается традиционной русской баней. На одном из видео Якупов отдыхает в бассейне, а на другом его парят вениками.

– Банька была! Шикарная банька, – написал игрок в описании.

Кроме банных процедур, нападающий омской команды съездил в Казань к близким. Якупов поделился кадрами с сияющими новогодними елками.