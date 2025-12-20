«Авангард» снова сразится с «Локомотивом» легендарного Хартли

«Ястребы» уже дважды обыгрывали ярославцев в этом сезоне.

Сегодня, 20 декабря, омский «Авангард» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива», который возглавляет экс-тренер «ястребов» Боб Хартли. Встреча состоится в Ярославле на арене «Арена-2000».

Для «ястребов» этот поединок станет уже третьим против «Локомотива» за последние месяцы. В двух предыдущих встречах победа оставалась за омичами.

23 августа соперники сыграли на Кубке Блинова в Омске – тогда «Авангард» уверенно победил со счетом 3:0. А 3 октября команды встретились в рамках регулярного чемпионата КХЛ, и вновь сильнее оказались «ястребы» – 4:1.

Начало матча запланировано на 20:00 по омскому времени.

Напомним, что в своем последнем матче «Авангард» уверенно обыграл «Нефтихимик» со счетом 3:0.