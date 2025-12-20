Пожар в омской пятиэтажке на Романенко унес жизнь человека

К моменту прибытия МЧС подъезд был полностью задымлен.

пресс-служба МЧС

Вчера днем, 19 декабря, в Омске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Романенко. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:01.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного расчета подъезд был сильно задымлен. Еще до приезда сотрудников МЧС по лестнице самостоятельно эвакуировались пять человек.

Пожарные вскрыли входную дверь квартиры с помощью бензореза и приступили к тушению. Возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать на площади около двух квадратных метров. В работах были задействованы 13 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 12:24.

В результате пожара погиб один человек. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

