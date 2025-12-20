В Омске введен усиленный режим уборки снега из-за надвигающихся морозов

Специализированные бригады работают на остановках, переходах и улицах города.

Сегодня в Омске начнет действовать усиленный режим работы служб дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, резкое похолодание и продолжающийся снегопад создают повышенную нагрузку на городские дороги и тротуары.

– До наступления морозов проведем прометание дорог и тротуаров, обработаем проезжую часть противогололедными материалами для предотвращения образования наката. Работа велась всю ночь и продолжится днем. Планируем задействовать порядка 170 единиц спецтехники, – отметил градоначальник.

По словам мэра, отдельное внимание будет уделяться очистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. В каждом административном округе созданы специализированные бригады для оперативной уборки снега.

Кроме того, администрации округов вместе с департаментом контроля проконтролирует выполнение обязанностей по уборке снега и благоустройству территорий управляющими компаниями, ТСЖ и хозяйствующими субъектами. Градоначальник подчеркнул важность соблюдения муниципальных норм.