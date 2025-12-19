В МЧС предупредили о «нашествии» морозов на Омскую область

Местами столбик термометра опустится до –41 градуса.

omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 20 декабря, в регионе резко ухудшится погода. Ожидается снег, местами сильный, с метелью и плохой видимостью. На дорогах возможны снежные заносы и накат.

Температура в течение суток составит –7…–12 °С, местами –16…–21 °С, а на северо-западе области похолодает до –25…–30 °С.

В воскресенье, 21 декабря, морозы усилятся: ночью –30…–35 °С, местами до –41 °С, днем –25…–30 °С, в отдельных районах около –20 °С.

В понедельник, 22 декабря, ожидается потепление.