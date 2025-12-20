В Омске трехлетняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком и легковушкой

Авария произошла на Сыропятском тракте.

Omskinform.ru

Вчера около 17:30 на Сыропятском тракте в Омске произошла авария с пострадавшим маленьким ребенком, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем «фольксвагена» не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с МАЗом с полуприцепом, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водитель «фольксвагена» и ее 3-летняя пассажирка. Обоим оказана медицинская помощь.

В настоящий момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

