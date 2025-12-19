Омск-Информ
·Происшествия

В Омске молодой водитель «Лады» сбил девушку

Сельчанка попала в больницу с множеством травм.

В среду, 17 декабря, в 23:00 часов стало известно об аварии в Знаменском районе Омской области с пострадавшим пешеходом.

Сотрудники полиции предварительно установили, что в селе Знаменском 21-летний молодой человек на «Ладе» врезался в 23-летнюю девушку, двигавшуюся вдоль дороги навстречу транспорту.

В результате аварии девушка госпитализирована с множеством травм. Проводится проверка.

