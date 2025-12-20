«Авангард» остался без ключевого защитника перед матчем с «Локомотивом»

Защитник был дисквалифицирован после инцидента с арбитром в матче.

Hawk.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони на один матч и наложил на него денежный штраф за умышленное физическое воздействие на арбитра, сообщили в пресс-службе лиги.

Инцидент произошел 18 декабря в середине матча «Авангарда» против «Нефтехимика» в Нижнекамске. В одном из эпизодов Чеккони вступил в стычку с нападающим хозяев Булатом Шафигуллиным. Судьи попытались разнять игроков, но в процессе один из линейных арбитров получил удар по лицу от обоих хоккеистов.

Примечательно, что во время матча наказание за неспортивное поведение получил только Шафигуллин, тогда как Чеккони санкций не понес.

В результате дисквалификации защитник «Авангарда» пропустит сегодняшний матч омской команды против ярославского «Локомотива».

