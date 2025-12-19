Судья жестко оскорбил экс-тренера «Авангарда» Хартли на всю арену

Судья забыл выключить микрофон после спора с наставником.

Фото: ХК Локомотив

Вчера во время матча регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА арбитр позволил себе резкое высказывание в адрес экс-главного тренера омского «Авангарда» Боба Хартли.

Во втором периоде, после того как главный тренер эмоционально отреагировал на судейское решение по эпизоду с пробросом, арбитр забыл отключить микрофон. Закончив разговор с наставником, судья, не подозревая, что его слова транслируются на всю арену, позволил себе выразить раздражение вслух.

– Он не знает, что сказать. Деда трясет, – заявил арбитр, добавив нецензурное слово.

Матч завершился со счетом 1:1 в основное время. В овертайме команды обошлись без голов, а в серии буллитов успешнее оказались подопечные Боба Хартли.