В «Тепловой компании» объявили «всеобщую мобилизацию» из-за одного дня морозов

Резкое похолодание ожидается в выходные.

Тепловая компания

В омской «Тепловой компании» заявили, что готовы к предстоящему похолоданию. Настоящие сибирские морозы до –41 градуса заглянут в Омскую область в воскресенье, 21 декабря.

Уточняется, что на предприятии проведены дополнительные инструктажи, увеличены дежурные бригады и организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных команд.

– Приоритетом для нас является обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры даже в сложных условиях, – подчеркнул генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.

Спецтехника и персонал находятся в полной готовности к оперативным выездам по любым обращениям жителей и организаций. Проводятся внеплановые проверки трубопроводов, спецтехника и бригады находятся в полной готовности. Предприятие работает в круглосуточном режиме.