Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Электробус начал испытание омскими морозами

Новый вид транспорта приступил к работе в тестовом режиме.

Сегодня, 19 декабря, в Омске приступил к работе электробус «Генерал» от  «ПК Транспортные системы». Новый вид транспорта запущен по маршруту № 4Э в тестовом режиме. Договор с производителем на испытание в условиях сибирской зимы рассчитан на месяц.

К работе на маршрутной линии электробус допустили после окончания пусконаладочных процедур и стажировки водителей. Новый вид транспорта предполагает зарядку от трех источников: контактной сети, зарядной станции и от розетки 380В. Одного заряда хватит на 70–110 км в зависимости от дорожных условий. Салон рассчитан на 80 пассажиров и предусмотрен на 38 посадочных мест. Предусмотрены климат-контроль и мультимедийное оснащение.

Презентация нового транспортного средства состоялась 5 декабря.

·Общество

Электробус начал испытание омскими морозами

Новый вид транспорта приступил к работе в тестовом режиме.

Сегодня, 19 декабря, в Омске приступил к работе электробус «Генерал» от  «ПК Транспортные системы». Новый вид транспорта запущен по маршруту № 4Э в тестовом режиме. Договор с производителем на испытание в условиях сибирской зимы рассчитан на месяц.

К работе на маршрутной линии электробус допустили после окончания пусконаладочных процедур и стажировки водителей. Новый вид транспорта предполагает зарядку от трех источников: контактной сети, зарядной станции и от розетки 380В. Одного заряда хватит на 70–110 км в зависимости от дорожных условий. Салон рассчитан на 80 пассажиров и предусмотрен на 38 посадочных мест. Предусмотрены климат-контроль и мультимедийное оснащение.

Презентация нового транспортного средства состоялась 5 декабря.