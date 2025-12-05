В Омск привезли электробус, который выдерживает 40-градусные морозы

«Генерал» заряжается прямо на ходу и может храниться на открытом воздухе.

Фото: Omskinform.ru

Сегодня, 5 декабря, в Омске презентовали новый электробус «Генерал», тестовая эксплуатация которого начнется в середине декабря. О технологических особенностях электробуса журналистам рассказал заместитель директора по развитию колесного транспорта «ПК Транспортные системы» Денис Фролов.

По его словам, при проектировании машины разработчики внимательно изучили опыт эксплуатации аналогичной техники. Большинство существующих электробусов на российском рынке фактически являются копиями европейских концепций.

– Изучив эксплуатационный опыт других машин, мы поняли, что те электробусы, которые сейчас есть, – это, по сути, копии европейских концепций. Мы считаем, что Россия должна идти строго своим путем. Наша страна – мировой лидер по количеству троллейбусных систем, – заявил Фролов.

В конструкцию нового электробуса интегрированы троллейбусные токоприемники. Такой подход, подчеркнул Фролов, позволяет совмещать преимущества электробуса и троллейбуса и обеспечивает экономическую эффективность.

– Наш электробус сделан на базе троллейбуса. Он едет и заряжается в процессе движения от контактной сети. Это решение довольно экономическое, потому что не нужно строить полную контактную сеть, – отметил замдиректора.

У модели предусмотрены два варианта зарядки: стационарная – от трамвайной или троллейбусной инфраструктуры и ночная зарядка от промышленной розетки 380 Вольт. Зарядное устройство встроено в сам электробус, что позволяет комбинировать способы зарядки. В этом заключается главная особенность транспорта.

Фролов добавил, что транспорт может храниться на открытой площадке, как обычный троллейбус. Помимо этого, в электробусе установлена мощная система отопления. Четыре отопителя размещены в разных частях салона, а также есть отдельный отопитель для водителя.

– При –36 °C температура в салоне будет +21 °C, – пояснил замдиректора.

Фото: Omskinform.ru

В «Генерале» предусмотрено 38 посадочных мест: 35 стационарных сидений, два откидных и одно место кондуктора. Общая вместимость модели – около 80 человек. По словам Фролова, максимальная скорость «Генерала» достигает 80 км/ч. Срок службы электробуса, как и троллейбуса, составляет до 20 лет при условии своевременного обслуживания, а тяговые аккумуляторные батареи служат 8–10 лет. Сам транспорт относится к категории D, что позволяет задействовать на нем водителей автобусов.

– Мы знаем, что сейчас большая проблема водительских кадров, и такая машина позволяет допускать водителей, которые раньше управляли автобусами, – пояснил Фролов.

Он также подчеркнул, что техника предназначена не для замены троллейбусов, а для подмены автобусных маршрутов и дополнения существующей контактной сети.

– Абсолютно любой электробус, независимо от его концепции или вида, ни в коем случае не является заменой троллейбусному транспорту, поскольку троллейбусный транспорт на сегодняшний день, даже с учетом тех вложений в инфраструктуру, контактную сеть и подстанции, даже с учетом их построения с нуля, все равно будет самым выгодным экономическим решением, – заявил Фролов.

Испытания нового электробуса будут проходить на маршруте № 4. На нем уже курсирует электробус «Сириус».