·Общество

В центре Омска начали монтировать утепленную сцену для «Зимнего Любинского»

На улице Музейной планируется сделать центр новогодних мероприятий.

В Омске активно монтируют утепленную сцену на улице Музейной. Она станет основной площадкой для проведения новогодних мероприятий. Как уточнили в региональном минкульте, здесь выступят артисты.

«Зимний Любинский» откроется в пятницу, 27 декабря, в 17 часов.

Ранее сообщалось, что на участке от площади Победы до улицы Партизанской движение транспорта перекроют с 20:00 31 декабря до 20:00 11 января.

