·Общество

В мэрии объяснили, почему контролер испортил проездной студентке

В городской администрации заявили, что срок действия проездного документа истек.

В мэрии Омска высказались о вчерашнем инциденте в автобусе № 24.

Ранее сообщалось, что горожанка пожаловалась на то, что контролер испортил проездной документ ее дочери-студентки, оторвав фото от документа. В городской администрации заявили, что срок действия удостоверения истек еще летом. И девушка каталась «зайцем».

– Проведена проверка, в ходе которой было установлено, что срок действия предъявленного пассажиркой документа, подтверждающего право использования студенческой «Омки», истек в августе 2025 года, – уточнили в городской администрации.

С контролером провели беседу, призвав к корректному общению с пассажирами.

