·Происшествия

Омичка пожаловалась на контролера, испортившего документ у дочери-студентки

Это была справка об обучении.

Жительница Омска в соцсетях пожаловалась на действия контролера. По ее словам, мужчина повел себя неадекватно с ее несовершеннолетней дочерью-студенткой. Инцидент произошел сегодня в автобусе № 24.

– На остановке «Библиотека им. Пушкина» зашел вот контролер. В его присутствии моя дочь оплатила проезд «Омкой» через валидатор. По его требованию предъявила документ, подтверждающий, что она студентка. Но его это не устроило, ничего не объяснив, он отрывает фото от документа, отдает ей, а сам документ забирает себе со словами: «Можете жаловаться», – рассказала женщина.

Омичка потребовала разъяснений от муниципального ПП № 8. Иначе грозит обратиться вышестоящие органы.

