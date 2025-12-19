Омск-Информ
·Политика

Ушедший в отставку чиновник возглавит Госстройнадзор Омской области

Структурой будет руководить Дмитрий Пестряков.

Бывший первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков возглавит Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона, сообщает «Новый Омск». Прежний руководитель областной структуры Ильшат Чанышев покинул свой пост в июле.

Пестряков работал первым заместителем министра транспорта с сентября 2022 года. Вчера, 18 декабря, чиновник отработал последний день. Его сменил Александр Зверев. По словам руководителя ведомства Андрея Хафизова, его новый первый зам «имеет многолетний опыт работы в дорожной отрасли, хорошо знаком с задачами и текущими процессами деятельности». Ранее он трудился первым заместителем директора Управления дорожного хозяйства Омской области.

