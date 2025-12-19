Омск-Информ
Политика

Глава омского минтранса обзавелся новым первым замом

Прежний руководитель Дмитрий Пестряков уволился после трех лет работы в должности.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов объявил о назначении нового первого заместителя. Прежний руководитель, Дмитрий Петряков, занимал этот пост с сентября 2022 года и вчера отработал последний день. В сентябре нынешнего года его, кстати, переназначили на эту должность сроком на год.

– От всей души благодарю Дмитрия Александровича за годы работы, ответственность и преданность делу. Выражаю уверенность, что его опыт и энергия будут востребованы и на новых профессиональных горизонтах. Желаю ему новых успехов и всего самого наилучшего в дальнейшей деятельности, – заявил министр.

С сегодняшнего дня перзамом стал Александр Зверев.

– Он имеет многолетний опыт работы в дорожной отрасли, хорошо знаком с задачами и текущими процессами деятельности, – пояснил Хафизов.

Отметим, что Александр Зверев работал первым заместителем директора Управления дорожного хозяйства Омской области и даже временным руководителем ведомства.

