·Общество

В омском минприроды заявили о резком снижении выбросов

Ведомство отреагировало на низкие позиции региона в экологическом рейтинге.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области отреагировали на информацию о попадании в топ-10 экологических аутсайдеров.

В ведомстве считают, что количество выбросов существенно снизилось.

– В рамках проекта «Чистый воздух» с 2021 по 2023 год приобретено 94 автобуса, работающих на природном газе, также за время реализации проекта газифицировано более 5 тысяч домовладений, завершены 135 мероприятий промышленности, направленных на достижение квот и снижение выбросов в рамках квотирования. Так, в результате реализации мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе, снижение выбросов загрязняющих веществ составило более 40 тысяч тонн, – уточнил глава минприроды Евгений Ковтун на странице губернатора во «ВКонтакте».

В ведомстве утверждают, что работа будет продолжена.

