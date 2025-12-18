Омск-Информ
Омскую область поместили в экологические аутсайдеры

Регион оказался на 76-й строчке из 83.

Организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов России по уровню загрязнения воздуха и окружающей среды по итогам минувшей осени. Эксперты поместили Омскую область на 76-ю строчку из 83.  

Ниже расположились Якутия – 77-е место, Красноярский край – на 78-м, Челябинская область на 79-м месте. На самой нижней позиции, 83-й, – Свердловская область.  

В числе основных загрязнителей атмосферы оказались предприятия химии и нефтехимии, машиностроения, тепловые электростанции, предприятия оборонной отрасли промышленности, стройматериалов, промышленные и коммунальные котельные. Кроме того, загрязняется воздух и из-за выбросов от печного отопления в частных домах.

