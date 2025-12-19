Омск-Информ
·Общество

В Омске почти готов новый корпус КМХЦ для тысяч пациентов

В здании уже прокладывают отопление, воду и электричество.

На улице Булатова в Омске продолжается строительство нового корпуса клинического медико-хирургического центра. Здание уже начинает приобретать завершенный облик, сообщили в региональном министерстве строительства.

– В настоящее время ведется устройство фасадов с применением утеплителя, ветрозащитных материалов и облицовочных панелей. Внутри здания монтируются системы отопления, водоснабжения и канализации, работают электромонтажные бригады, – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, как уточнили в министерстве, подрядной организацией выступает ООО «КварталСтрой», а ввести новый объект в эксплуатацию планируют уже в следующем году.

Напомним, что ранее, в начале декабря, омские врачи КМХЦ спасли пациента из Казахстана, страдавшего тяжелым заболеванием – стенозом пищевода.

