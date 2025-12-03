За 15 минут: в омском КМХЦ пациента из Казахстана избавили от многолетней проблемы

В 2025 году в Клинический медико-хирургический центр за помощью обратилось около 100 иностранных граждан.

Фото: Ольга Ковалева

73‑летний житель Кокчетава Роман К. на протяжении 23 лет страдал от тяжелого заболевания – стеноза пищевода. При этой патологии просвет пищевода патологически сужается, из‑за чего человек не может нормально принимать пищу и жидкость.

Состояние пациента постепенно ухудшалось: он терял вес, а качество жизни очень пострадало. Многократные попытки лечения не давали результата, а казахстанские хирурги не решались проводить оперативное вмешательство.

Спасение пришло благодаря сыну больного, который уже давно живет в Омске. Услышав многочисленные отзывы о заведующем хирургическим отделением № 2 Клинического медико‑хирургического центра (КМХЦ) Илье Николаевиче Зятькове и его коллегах, он решил показать отца омским специалистам.

Фото: Ольга Ковалева

Врачи КМХЦ сталкивались с подобными случаями и предложили провести бужирование пищевода – процедуру, при которой суженный участок постепенно расширяют с помощью специальных инструментов – бужей.

– У пациента очень сложная локализация пищевода, он ацентрально расположен и сильно изогнут. В таких случаях есть риск, что при бужировании может произойти перфорация пищевода. Но при тщательной подготовке пациента, диагностике и хорошем оснащении можно было попробовать провести такое вмешательство. У нас в отделении накоплен большой опыт проведения бужирований: в год мы выполняем больше 70 таких процедур, – рассказал о ситуации пациента Зятьков.

Операция длилась 15 минут и оказалась успешной: Роман К. наконец избавился от проблемы, которая мучила его десятилетиями. Уже в первые часы после вмешательства мужчина отметил значительное уменьшение болей, долгое время преследовавших его.

– К сожалению, иногда возникает рецидив заболевания, но при соблюдении всех медицинских рекомендаций, шанс повторного сужения минимален, – предупредил хирург.

Пациент и его семья сердечно поблагодарили омских медиков. Профессионализм омских врачей КМХЦ давно признан иностранными гражданами, которые регулярно приезжают сюда за помощью. В 2025 году в Центр обратилось почти 100 человек.

Фото: Ольга Ковалева

Основная часть медицинских туристов приезжает в омский КМХЦ из стран СНГ: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана. Однако бывают пациенты и из КНР, стран Европы. В основном люди обращаются с проблемами по направлениям травматологии и ортопедии, вертебрологии, абдоминальной, торакальной и пластической хирургии, а также гинекологии и урологии.

Медицинский туризм не только помогает иностранцам своевременно получать высококвалифицированную помощь и спасать здоровье, но и способствует развитию медицинских учреждений Омской области: приток пациентов из‑за рубежа стимулирует обновление материально‑технической базы и освоение передовых методик лечения. В результате растет качество медицинской помощи, а омичи получают доступ к современным технологиям и экспертному опыту, оставаясь в родном городе.