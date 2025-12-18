Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Промышленность

Омский алкогольный завод перешел на грузинские лимонады

Губернатор Виталий Хоценко заявил о продолжении сотрудничества.

Губернатор Виталий Хоценко на встрече с директором компании «Напитки вместе» («АБ ИнБев Эфес») Николаем Тюрниковым обсудили развитие отрасли.

В этом году омский завод, ранее специализировавшийся на производстве алкоголя, отметил свое 45-летие. Предприятие запустило весной новую безалкогольную серию, грузинские лимонады «Натахтари». По словам губернатора, в сентябре предприятие запустило дополнительную баночную линию, позволившую увеличить производственные мощности завода на 25 % и создать новые рабочие места.

Как оказалось, компания в этом году перечислила в бюджет более 11 млрд рублей, закрепившись в числе основных налогоплательщиков региона.

1127
·Промышленность

Омский алкогольный завод перешел на грузинские лимонады

Губернатор Виталий Хоценко заявил о продолжении сотрудничества.

Губернатор Виталий Хоценко на встрече с директором компании «Напитки вместе» («АБ ИнБев Эфес») Николаем Тюрниковым обсудили развитие отрасли.

В этом году омский завод, ранее специализировавшийся на производстве алкоголя, отметил свое 45-летие. Предприятие запустило весной новую безалкогольную серию, грузинские лимонады «Натахтари». По словам губернатора, в сентябре предприятие запустило дополнительную баночную линию, позволившую увеличить производственные мощности завода на 25 % и создать новые рабочие места.

Как оказалось, компания в этом году перечислила в бюджет более 11 млрд рублей, закрепившись в числе основных налогоплательщиков региона.

1127