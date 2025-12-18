На большую омскую фруктово-овощную оптовку нагрянули проверяющие

Большая часть продукции оказалась из Казахстана с китайской маркировкой. На цитрусовых оказались опасные вредители.

Фото создано при помощи ИИ

Карантинный фитосанитарный контроль партии мандаринов прошел 11 декабря в оптово-распределительном центре «Фрут-Сити», открывшемся этой весной.

Выяснилось, что более 11 тонн фруктов доставлены в Омскую область из Казахстана, при этом страной происхождения продукции указан Китай.

При проверке инспекторы обратили внимание на насекомое, внешне соответствующее карантинному организму. Последующая экспертиза в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» установила, что в цитрусовых присутствовала черная цитрусовая белокрылка.

Для Омской области этот случай стал уникальным: среди 124 карантинных объектов, выявленных в 2025 году, данный вредитель зафиксирован впервые. Черная цитрусовая белокрылка считается опасной для растениеводства – питаясь соками растений, она ослабляет их и провоцирует развитие грибковых заболеваний, что способно нанести серьезный экономический ущерб аграрному сектору.

Для предотвращения фитосанитарных рисков собственнику груза выдали предписание о немедленном принятии необходимых мер. Владелец партии провел обеззараживание мандаринов методом фумигации.

Контрольные лабораторные исследования Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» показали, что обработка дала нужный результат: живые вредители в продукции не выявлены. По итогам проверки партия мандаринов получила положительное фитосанитарное заключение и была допущена к реализации.