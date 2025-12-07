В Омске назвали крупнейшего поставщика опасных овощей и фруктов

Количество зараженной продукции выросло втрое по сравнению с прошлым годом.

Шедеврум С начала года по 5 декабря омские инспекторы Россельхознадзора проверили на складе «Омас» почти 3 000 партий импортной продукции. Всего они исследовали около 62 000 тонн фруктов и овощей, а также более 2,6 миллиона цветочных срезов. По сравнению с прошлым годом поток зарубежных товаров в регион вырос более чем в 2,5 раза.

Основным поставщиком остается Узбекистан, на долю которого приходится 93 % всего импорта – почти 57 тысяч тонн. Чаще всего в область привозят виноград, томаты, косточковые фрукты, бахчевые культуры и сухофрукты. Дополняют географию поставок Китай, Туркменистан, Таджикистан, Индия и Иран.

Рост ввоза приводит и к повышению фитосанитарных рисков. За этот период специалисты выявили 270 случаев заражения продукции карантинными объектами – это втрое больше, чем в 2024 году. Эксперты Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили наличие семи видов вредителей и заболеваний, среди которых вирус коричневой морщинистости томатов, восточная плодожорка и западный цветочный трипс.

Чтобы предотвратить распространение опасных организмов, управление оперативно приняло меры. На уничтожение направили 23 зараженные партии томатов, шесть партий цветов и одну партию клубники – вся продукция была сожжена.

Еще 56 партий косточковых культур и 20 партий гранатов прошли фумигацию, после чего были допущены к продаже. Фрукты с калифорнийской щитовкой также выпустили в оборот в соответствии с нормами ЕАЭС, поскольку этот вредитель не представляет угрозы при обнаружении на плодах.