Омичи за год заплатили налогов на миллиарды

Основной вклад внесли транспортный налог и налоги на недвижимость и землю.

omskinform.ru

Жители Омска и Омской области в 2025 году активно внесли налоги на имущество, землю и транспорт, что позволило пополнить региональный бюджет значительной суммой. По данным пресс-службы УФНС России по Омской области, по состоянию на 8 декабря в бюджет поступило уже 2,8 млрд рублей, причем только 1 декабря было собрано 109 млн рублей.

В этом году налоговые органы направили жителям региона 818 тысяч уведомлений о необходимости уплаты имущественных налогов за 2024 год. Речь идет о налогах на недвижимость, земельные участки и транспортные средства.

Общая сумма начисленных налогов составила 3,1 млрд рублей. Наибольший объем пришелся на транспортный налог – 1,6 млрд рублей, налог на имущество физических лиц составил 973 млн рублей, земельный налог – 578 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в 2026 году омским предпринимателям предстоит столкнуться с ростом налоговых ставок.