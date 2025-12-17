Много зарабатывают: омский бизнес ждет повышение налогов в 2026 году

Право применять патентную систему налогообложения потеряет каждый третий предприниматель.

Фото: Freepik.com

В 2026 году омских предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, ждут серьезные изменения законодательства. Как пояснили в региональном УФНС, согласно изменениям в Налоговый кодекс РФ, с 2026 года предусмотрено поэтапное снижение лимита предельных доходов до 20 млн рублей, до 15 млн рублей – в 2027 году, до 10 млн рублей – с 2028 года.

– Для целей применения ПСН имеют значение доходы от реализации, не только текущего, но и прошлого календарного года. Таким образом, ИП с годовой выручкой от реализации за 2025 год более 20 млн рублей работать на патенте в 2026 году не вправе. Этот лимит не индексируется. При совмещении ПСН и УСН размер доходов от реализации оценивается в совокупности, – отметили в налоговой службе.

Сейчас патентную систему налогообложения в Омской области применяют более 12 тыс. налогоплательщиков. Со следующего года почти около 4 тыс. из них, то есть почти каждый третий, утратят право применять патентную систему налогообложения, а значит, станут отчислять больше денег в бюджет. Как эти изменения отразятся на бизнесе, пока сказать сложно.