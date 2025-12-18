Омск-Информ
Омский «Авангард» проверит на прочность «Нефтехимик»

В последнем матче победу одержали «волки».

Сегодня, 18 декабря, омский «Авангард» сразится с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в Нижнекамске на «Нефтехим Арене».

В текущем сезоне команды провели две игры. В первой сильнее оказались «ястребы» – 2:1, а во второй верх взяли «волки» со счетом 6:5. В рамках КХЛ «Авангард» и «Нефтехимик» провели 56 матчей. Нижнекамская команда одержала 21 победу, тогда как омичи выиграли 35 встреч.

Игра с «Нефтехимиком» начнется в 22:00 по омскому времени. Отметим, что в последнем матче против «Сибири» омский «Авангард» потерпел поражение со счетом 4:2.

Напомним, ранее наставник омичей Ги Буше рассказал о задачах нового тренера «ястребов» Рафаэля Рише.

