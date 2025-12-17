В Омске назвали адреса, где почти на сутки отключат холодную воду

Водоканал проведет ремонт на сетях в районе улицы Красной Звезды.

Omskinform.ru

Омский водоканал предупредил о плановых работах на сетях водоснабжения. Из-за ремонта с 10:00 сегодняшнего дня, 17 декабря, до 9:55 18 декабря в нескольких районах Омска временно отключат холодную воду.

Ремонтные бригады проведут работы на водопроводе нра улице Красной Звезды в районе дома № 42. На время работ холодная вода будет отсутствовать в частном секторе по улицам 2-й Красной Звезды, 6-я Комсомольская, 6-я Чередовая, в 3-м Крымском переулке, а также на улице Красной Звезды на участке от Ломоносовской до Ростовской.

В водоканале просят горожан заранее сделать запас воды и приносят извинения за временные неудобства.

