·Экономика/Бизнес

Омичка украла миллионы у СНТ и отделалась условным сроком

Жители товариществ остались без света и без воды

Советский районный суд Омска признал бывшего председателя правления садоводческого товарищества «Каучук» виновной в присвоении чужого имущества. Как сообщает прокуратура, 42-летняя женщина похитила у СНТ почти 2 млн рублей.

С 2018 по 2021 год она приказывала бухгалтерам выдать ей деньги для зачисления на счет СНТ, а также для оплаты налогов, коммунальных услуг и выдачи премий. Однако эти деньги женщина забрала себе. В качестве отчета она отдавала бухгалтерам поддельные банковские чеки, протоколы и акты сверок.

В результате этих действий садоводство обанкротилось. Задолженность по коммунальным платежам превысила 1,5 млн рублей. Жителям СНТ отключили электричество и водоснабжение.

В наказание председательнице назначили 2,5 года лишения свободы условно, обязав возместить ущерб.

