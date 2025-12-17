В Омске объявили о закрытии известного магазина для будущих мам

Об этом бренд сообщил в официальном телеграм-канале.

GigaChat

Магазин для будущих мам «Мамания» объявил о закрытии после 12 лет работы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бренда.

- Любимые наши мамочки, друзья, покупатели и все, кто был частью нашей большой семьи! Скрепя сердце, мы вынуждены сообщить о закрытии нашего магазина «Мамания». Таковы реалии, и нам приходится под них подстраиваться, – говорится в сообщении.

Магазин 12 лет занимался производством и продажей одежды и аксессуаров для детей и будущих мам. За это время бренд стал узнаваемым среди омских семей: в магазине одевали новорожденных, помогали родителям с первыми покупками и сопровождали семьи на разных этапах взросления детей.

В компании поблагодарили покупателей за доверие и поддержку, отметив, что за годы работы проект стал не просто бизнесом, а важной частью жизни многих семей.