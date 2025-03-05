Торговая точка откроется в «Золотом зубе» на Иртышской набережной. Часть товара ликвидируют.

Магазин для будущих мам «Мамания» объявил о переезде. В конце марта торговая точка планирует перебраться с ул. Маяковского, 11/13, в дом, известный как «Золотой зуб», на Иртышской набережной, 10/1.

При этом на новом месте претерпит изменения ассортимент магазина. Помимо одежды в роддом, игрушек и детского питания, на новый адрес переедут товары преимущественно собственного, омского, производства и слинги, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel.

С будущими мамами станут работать по запросу и в индивидуальном формате. В связи с переездом большинство ассортимента ликвидируют. Потому игрушки, одежду для детей и другие товары распродают по ценам ниже себестоимости.