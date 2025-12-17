Диетолог рассказала о скрытой опасности красной икры для омичей

Даже небольшая порция деликатеса может быть опасна при некоторых проблемах со здоровьем.

Специалист по питанию Надежда Литвинова-Гразион предупредила о противопоказаниях к употреблению красной икры в Новый год. Эксперт рассказала «Лента.ру», что для некоторых людей популярный праздничный продукт может быть опасен.

Врач отметила, что, если у человека есть аллергия на рыбу или морепродукты, от икры лучше отказаться: ее белки могут вызвать сильную реакцию. Диетолог уточнила, что у чувствительных людей это проявляется кожной сыпью, отеками, затруднением дыхания и даже анафилактическим шоком.

Литвинова-Гразион также предостерегла людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями от чрезмерного употребления икры, особенно при плохом контроле давления. Она пояснила, что красная икра содержит много соли, которая может задерживать жидкость в организме, повышать артериальное давление и создавать дополнительную нагрузку на сердце, поэтому даже небольшие порции способны спровоцировать у таких людей скачок давления.

Врач подчеркнула, что людям с заболеваниями почек, которым нужно ограничивать соль и белок, стоит быть осторожными с икрой. По ее словам, продукт повышает нагрузку на почки, задерживает жидкость и может ухудшать течение хронического пиелонефрита, гломерулонефрита и нефротического синдрома.

Диетолог добавила, что красная икра противопоказана людям с подагрой и нарушениями обмена пуринов. Продукт содержит пуриновые соединения, которые повышают уровень мочевой кислоты и могут вызвать приступ у страдающих подагрой.