Эксперт раскрыл, чем опасно поедание мандаринов на новый год

Чрезмерное употребление цитрусовых усиливает риск проблем с ЖКТ.

Фото создано при помощи ИИ

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления мандаринов в новогодние праздники. Об этом она рассказала изданию «Лента.ру».

– Злоупотребление мандаринами может спровоцировать изжогу и усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Кроме того, в этих фруктах много клетчатки, поэтому их избыток в меню может привести к вздутию и газообразованию, – поделилась специалист.

По словам гастроэнтеролога, мандарины стимулируют выработку соляной кислоты, а их чрезмерное присутствие в рационе повышает чувствительность желудка и может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, Мельникова уточнила, что цитрусовые фрукты относятся к сильным пищевым аллергенам. Их употребление способно вызвать широкий спектр реакций – от кожных проявлений, таких как высыпания, зуд и покраснение, до насморка, конъюнктивита и развития отека Квинке. По ее словам, в период зимних праздников риск аллергических приступов возрастает на фоне переедания и дополнительной нагрузки на иммунную систему.

