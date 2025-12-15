Эксперт категорически опроверг пользу алкоголя в холода

Специалист перечислил полезные напитки, которые помогают пережить морозы.

Фото создано при помощи ИИ Алкоголь может создавать ощущение тепла, но на самом деле он увеличивает риски переохлаждения. Об этом предупредил заведующий наркологическим отделением клиники Андрей Тюрин. Эксперт рассказал «Ленте.ру» о безопасных альтернативах защиты от холода.

По мнению нарколога, в морозную погоду лучше отказаться от алкоголя и отдать предпочтение горячему чаю или теплой воде с лимоном. Эти напитки не только согревают, но и тонизируют, а также помогают восполнить дефицит жидкости в организме.

Кроме того, Тюрин советует обратить внимание на имбирный чай с медом, который способствует улучшению кровообращения и дает заряд энергии. А для дополнительного согрева он рекомендует горячий морс с апельсином и корицей.

Врач подчеркнул, что все эти напитки объединяет одно важное свойство: они активируют внутренние механизмы согревания организма и, в отличие от алкоголя, не нарушают его естественную терморегуляцию.