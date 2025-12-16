Кротт рассказал, когда официально станет ректором ОмГУ

Исполняющий обязанности ректора прошел аттестационную комиссию.

Фото: пресс-служба ОмГУ

И. о. ректора Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Иван Кротт рассказал, когда состоится его утверждение в должности руководителя вуза. Он прошел аттестационную комиссию, но окончательное решение еще не принято.

– В ближайшее время аттестационная комиссия должна вынести решение: соответствую я должности и требованиям или нет. Если соответствую, дальше начинается процедура обсуждения и согласования. Как и когда она завершится, честно скажу, я не знаю, – прокомментировал Кротт.

Говоря о возможных кадровых изменениях в руководстве ОмГУ, и.о. ректора подчеркнул, что у него нет претензий к действующей управленческой команде. По его словам, коллектив сформирован и продолжает работать в штатном режиме.

– Есть команда деканов, заведующих кафедрами, ректорат, наши преподаватели, студенты и сотрудники. Только вместе можно двигаться вперед и решать те задачи, которые перед нами стоят. Я буду рад, если коллеги будут больше ориентированы на совместные действия, а не на разрозненность, – заявил исполняющий обязанности ректора.