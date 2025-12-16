Омск-Информ
·Образование

Кротт рассказал, когда официально станет ректором ОмГУ

Исполняющий обязанности ректора прошел аттестационную комиссию.

И. о. ректора Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского Иван Кротт рассказал, когда состоится его утверждение в должности руководителя вуза. Он прошел аттестационную комиссию, но окончательное решение еще не принято.

– В ближайшее время аттестационная комиссия должна вынести решение: соответствую я должности и требованиям или нет. Если соответствую, дальше начинается процедура обсуждения и согласования. Как и когда она завершится, честно скажу, я не знаю, – прокомментировал Кротт.

Говоря о возможных кадровых изменениях в руководстве ОмГУ, и.о. ректора подчеркнул, что у него нет претензий к действующей управленческой команде. По его словам, коллектив сформирован и продолжает работать в штатном режиме.

– Есть команда деканов, заведующих кафедрами, ректорат, наши преподаватели, студенты и сотрудники. Только вместе можно двигаться вперед и решать те задачи, которые перед нами стоят. Я буду рад, если коллеги будут больше ориентированы на совместные действия, а не на разрозненность, – заявил исполняющий обязанности ректора.

Напомним, бывший министр образования Омской области Иван Кротт стал временно исполняющим обязанности ректора ОмГУ в конце апреля этого года. До этого он работал первым проректором Омского государственного педуниверситета, который возглавлял до работы в правительстве региона.

