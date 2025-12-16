Коммунальщики продолжают разгребать омские улицы после метели

Уборка продолжается в круглосуточном режиме.

t.me/shelest_sn

Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают уборку снега на улицах Омска после вчерашнего снегопада. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– За минувшие сутки для предотвращения наледи использовано около 1000 тонн реагентов. Прометены практически все ключевые дороги, очищено более 300 остановок и около 400 пешеходных переходов и подходов к ним, – отметил градоначальник.

Всего с улиц Омска уже вывезено 4 тысячи кубометров снега. Работы продолжаются: на улицы вышли 270 единиц спецтехники и 300 сотрудников, которые работают как днем, так и ночью, чтобы дороги и тротуары оставались безопасными для жителей города.

Напомним, что вчера из-за сильного снегопада городские службы перешли на особый режим работы. Специалисты круглосуточно занимались уборкой снега на улицах города.