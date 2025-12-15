Шелест объявил о борьбе с последствиями ночного снегопада

Работы не будут приостановлены даже ночью.

Мэр Омска Сергей Шелест

В Омске после сильного снегопада, прошедшего ночью и ранним утром, на уборку города в дневную смену выйдут 215 единиц специальной техники Управления дорожного хозяйства и благоустройства и более 300 рабочих. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Задачи на ближайшие часы: механизированное прометание и обработка противогололедными материалами основных транспортных артерий, вывоз и уборка снега, очистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, а также тротуаров и пешеходных транзитов. Работы обязательно продолжим и в ночную смену, несмотря на спрогнозированное понижение температуры, – подчеркнул мэр.

Он также уточнил, что ответственность за уборку закрепленных территорий лежит на хозяйствующих субъектах и управляющих компаниях. По его поручению окружные администрации и департамент контроля усилят работу с бизнесом и жилищниками, чтобы обеспечить чистоту улиц и безопасное движение по городу.

Напомним, что ранее синоптики предупреждали омичей об обильных снегопадах и сильном порывистом ветре.