·Общество

Морозы возвращаются в Омскую область

Синоптики прогнозируют снег, сильный ветер и гололедицу.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 15 декабря, в Омске и области ожидается облачная погода с прояснениями. 

Температура воздуха составит –4…–9 °C, при этом в течение дня будет постепенно снижаться. Из-за усиления ветра возможны метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Атмосферное давление будет активно расти.

В ночь на 16 декабря температура понизится до –12…–17 °C, а при прояснениях возможно похолодание до –20…–25 °C. Местами сохранится небольшой снег, метель и сложные дорожные условия. Давление продолжит повышаться.

